"Libya Siyasi Diyalog Forumu" başladı - TUNUS - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in konuşması - Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu Temsilcisi Stephanie Williams'ın açıklamasıTUNUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) öncülüğünde düzenlenen ve Libya'daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişinin bir araya geldiği "Libya Siyasi Diyalog Forumu" başladı.
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