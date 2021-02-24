- Libya'da sokakta dolaşan aslan paniğe neden oldu

- Libya'nın Bingazi şehrinde sokakta dolaşan aslan paniğe neden oldu. Libya'nın Bingazi şehrinde sokakta dolaşan aslan paniğe neden oldu. Bingazi’deki Benina bölgesinde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir aslanın başıboş halde sivil alanlarda dolaştığı görülüyor. Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler harekete geçen ekipler, aslanı yakaladı. Aslanın bölgedeki bir hayvanat bahçesinden kaçtığı öne sürüldü.
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