Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
- Libya’da korona virüse karşı aşılama başladı

- Libya’da korona virüse karşı aşılama başladı

Aşılama kampanyasından detay

( TRABLUS ) TRABLUS

Başkent 


- Libya’da yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşılama başladı.
Dünya genelinde birçok ülkede yeni tip korona virüse karşı aşılama devam ederken, Libya da aşılama seferberliğine katıldı.
Ülkede virüsle mücadele kapsamında ilk aşı dozları uygulanmaya başlandı. Aşılama kampanyasında ilk aşı, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’ye yapıldı. Dibeybe aşıyı yaptırdıktan sonraki konuşmasında, “Libya’nın Covid-19'a karşı mücadelesinde bugün çok önemli bir gün” dedi.
Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının 101 bin 250 dozluk ilk teslimatı Libya’ya geçtiğimiz hafta ulaşmıştı. Ülkenin başkenti Trablus’a gelen dozlar, Mitiga Uluslararası Havaalanı’nda teslim alınmıştı. Libya Başbakanı Dibeybe, “İlk korona virüs aşı teslimatını aldık. Libya halkını aşı sistemine kayıt yaptırmaya davet ediyorum” ifadelerini kullanmıştı. Libya’da toplam korona virüs vaka sayısı 167 bin 825, Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 2 bin 823’e yükseldi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement