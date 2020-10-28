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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Libya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

- Libya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Libya'dan detay

( TRABLUS ) TRABLUS

Dolu Yağışı Gesi 


- Libya'nın Misrata kentinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yüzlerce araçta ve evde hasar oluştu. Libya'nın Misrata kentinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Kentin birçok bölgesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğündeki doluların yüzlerce araçta ve evde hasara neden olduğu aktarıldı.
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