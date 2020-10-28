- Libya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı



- Libya'nın Misrata kentinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yüzlerce araçta ve evde hasar oluştu. Libya'nın Misrata kentinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Kentin birçok bölgesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğündeki doluların yüzlerce araçta ve evde hasara neden olduğu aktarıldı.



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