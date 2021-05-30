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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
- Libya’da askeri törende Hafter'e ait uçak düştü, pilot hayatını kaybetti

- Libya’da askeri törende Hafter'e ait uçak düştü, pilot hayatını kaybetti

Bingazi kentinde detay

Gökyüzü Askeri Tören Hava Kuvvetleri Savaş Uçağı 

-kara duman
-bölgeden detay

(BİNGAZİ) BİNGAZİ

- Libya’da Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun (LNA) gerçekleştirdiği askeri törende MiG-21 savaş uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti. Libya’nın Bingazi kentinde dün Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) askeri geçit töreni düzenledi.
Zırhlı araçlar, çoklu roket sistemlerinin ve diğer silahların tanıtıldığı askeri geçit töreninde Hafter’e ait MiG-21 savaş uçağı düştü. Uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybederken, gökyüzü dumanlarla kaplandı. Hafter liderliğindeki LNA sözcüsü Ahmed El-Mismari Cuma günü yaptığı açıklamada, “Libya’nın son yılların en büyük askeri töreni düzenleyeceğiz. Törende kara, deniz ve hava kuvvetlerinin tüm askeri birimleri katılacak” ifadelerini kullanmıştı.
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