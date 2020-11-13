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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
- Libya açıklarındaki göçmen dramında yeni gelişme

- Libya açıklarındaki göçmen dramında yeni gelişme

kıyıya çıkarılan göçmenler

( TRABLUS ) TRABLUS

Bild Gesi 


- Libya açıklarında batan tekne sayısının iki olduğu, hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e yükseldiği bildirildi.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) dün yaptığı açıklamada, Libya'nın Murqub bölgesinde bulunan Khums şehri açıklarında 120'den fazla göçmeni taşıyan teknenin batması sonucu en az 74 kişi hayatını kaybettiğini, 47 kişinin sağ kurtulduğunu bildirmişti. IOM bugün yaptığı açıklamada batan tekne sayısının iki olduğunu, ikinci teknenin Surman kenti açıklarında battığını belirtti.
Göçmenleri taşıyan iki teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e yükseldiği bildirildi.
IOM, iki teknenin aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 140'tan fazla kişiyi taşıdığını ve 47 kişinin kurtarıldığını belirtti.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran IOM, şu ana kadar 31 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti.

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