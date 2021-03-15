Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Leylekler Iğdır'a gelmeye başladı

Leylekler Iğdır'a gelmeye başladı

IĞDIR VALİLİĞİ ÜZERİNDE BULUNAN LEYLEKTEN DETAY

Göçmen Kuş 

-BİNANIN ÜZERİNDE BULUNAN LEYLEKTEN DETAY

( IĞDIR ) - IĞDIR

- Bahar mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte leylekler sürüler halinde Iğdır'a gelmeye başladı.
İklimi ve coğrafi şartlarıyla "Doğu'nun Çukurovası" olarak nitelendirilen Iğdır, her yıl binlerce göçmen kuşu ağırlıyor. Özellikle leyleklerin uğrak mekanı olan Iğdır’da, bahar mevsimin yaklaşması ile birlikte leylekler yuvalarında yer almaya başladı.
Yuva için genellikle elektrik direkleri, baca ve Cami üstlerini tercih eden leylekler, Iğdır'ın sembolü olduğu içinde kente ayrı bir hava katıyor. Iğdır’da havaların sıcak gitmesi halinde leylekler 12 ay boyunca Iğdır’dan gitmiyor. (SY-AT)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement