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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Leylekler Iğdır’a gelmeye başladı

Leylekler Iğdır’a gelmeye başladı

CAMİ VE VALİLİK ÜZERİNE YUVA YAPMIŞ LEYLEKLERDEN GÖRÜNTÜ

( IĞDIR ) IĞDIR

Hava Sıcaklığı Kubbe Gesi Güneşli 


- Iğdır’da hava sıcaklığının artması üzerine leyleklerin yuvalarına döndüğü görüldü.
Doğu Anadolu bölgesinde soğuk hava hakim olurken, Doğunun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'a ise leylekler gelmeye başladı.
Havanın sıcak ve güneşli geçmesi nedeniyle Iğdır'ın simgesi haline gelen leyleklerin yuvalarına yerleştiği görüldü.
Kentte bulunan Camilerin kubbeleri ve Iğdır Valiliği çatısında bulunan bacaya yuva yapan leylekler, halkın ilgi odağı oldu. Hava sıcaklığının bariz bir şekilde yükseldiği kentte termometreler 12 derece olarak görüldü.
Havaların sıcak geçmesi nedeni ile leylekleri gören vatandaşlar, baharın müjdecisi leyleklerin yuvarlarına döndüğünü belirttiler.
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