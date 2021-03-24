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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Leylekler Çekmeköy’de kar molası verdi

Leylekler Çekmeköy’de kar molası verdi

leylekler

Kar Yağışı 

-drone görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- İstanbul’da aniden bastıran kar yağışı, İstanbulluları olduğu kadar leylekleri de şaşırttı. Sıcak bölgelere göç eden leylekler yoğun kar yağışında Çekmeköy’de mola vererek, kar yağışının bitmesini bekledi. Zarar görmemeleri için Çekmeköy Belediyesi ekipleri tarafından gözlem altında tutulan leylek sürüsü, yeşil alanda güzel görüntülerin çıkmasına neden oldu. Sıcak bölgelere göç eden leylekler yoğun kar yağışında Çekmeköy’de mola vererek, kar yağışının bitmesini bekledi. Öte yandan leylekler havadan görüntülendi.
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