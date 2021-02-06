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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Leylek Ormanı misafirlerini bekliyor

Leylek Ormanı misafirlerini bekliyor

Leylek ormanı ve ağaçlarda bulunan kat kat yuvalardan görüntü

Yumurta İsaf 

-arşiv görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan ‘Leylek Ormanı'nda sessizlik hakim. Afrika'dan 7 bin kilometre yol kat ederek gelecek olan leylekler, apartmanı andıran 'Leylek Ormanı'na yerleşecek. Bafra Doğanca Mahallesi mevkiinde ağaçlarda oluşturdukları kat kat yuvalarına her yıl mart ayında dişilerinden önce gelecek olan erkek leylekler, yuvalarını tamir ederek nisan ayında dişi leyleklerin gelmesini bekleyecek. Burada her biri 4-5 yavru büyütecek olan leylekler, mayıs ayında yavruları yumurtalardan çıkmaya başlayacak. Yavrular 4 haftalık bakımın ardından ilk uçuş deneyimlerini yaşayacaklar. Leylek Ormanı diye de adlandırılan yerde bir gözlem kulesi bulunuyor. Ziyaretçiler buraya gelerek göç eden leylekleri gözlemleyebiliyor. Leylek Ormanı’nda dişi leylekler devamlı yuvada kalarak yumurtladıktan sonra yavrularını büyütürken, erkek leylekler de aynı yuvada yavrusuna zarar vermemek için akşamları Leylek Ormanı’nın bir diğer bölümü olan ve ismine ‘Leyleklerin Kır Kahvesi’ denilen bölgede kalacak. Bölgede 5 aylık bir süre kalan leylekler yavrularını büyütüp, uçuş talimlerini tamamlayıp güçlerini toparladıktan sonra ağustos ayı sonunda daha sıcak ülkelere hareket edecekler.
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