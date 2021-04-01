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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
'Leylek apartmanı' sakinlerine kavuştu

'Leylek apartmanı' sakinlerine kavuştu

drone görüntüsü

Sonbahar 

-fotoğraflar

( ANKARA -ÖZEL-DRONE) "Leylek apartmanı" sakinlerine kavuştu- Kızılcahamam'daki leylek apartmanına gelen leylekler drone ile görüntülendi ANKARA

- Baharın müjdecisi leylekler Afrika'dan Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gelerek yuva yapmaya başladı.
Kızılcahamam'da"leylek apartmanı" olarak bilinen bölgedeki leylek yuvaları havadan görüntülendi. 35 günlük kuluçka dönemi geçirecek leylekler, Kızılcahamam halkı tarafından el üstünde tutuluyor.Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçiren leyleklerin, havaların ısınmasıyla birlikte Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan yaklaşık 10 bin kilometrelik zorlu bir yolculuktan sonra Türkiye'ye gelen leylekler, her yıl olduğu gibi bu yıl da kuluçka dönemini geçirecekleri Kızılcahamam ilçesine geldi.Kızılcahamam da kuluçka zamanın geçirecek leylekler, sonbaharda tekrar yola çıkıp sıcak bölgelere göç edecek. Bir işadamı tarafından leyleklerin yuva yapması için özel olarak yaptırılan "leylek apartmanı" olarak bilinen bölgede yaklaşık 20 leylek yuva yaptı. Leylek apartmanında 13 metre boyunda 32 tane direği leylekler yuva yapıyor. 35 günlük kuluçka dönemi geçirecek leyleklere ilçe halkı da büyük ilgi gösteriyor.
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