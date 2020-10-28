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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Leyla cinayetinin arkasından miras anlaşmazlığı çıktı

Leyla cinayetinin arkasından miras anlaşmazlığı çıktı

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( AĞRI ) -- Amca Aydemir’in Babalarından kalan mirası paylaşmakta yaşadıkları sorun nedeniyle yeğeni Leyla’yı kaçırdığı belirlendi- 4 yaşındaki Leyla saklandığı ambarda ölünce cesedi dere kenarına bırakılmış AĞRI

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- Ağrı'da 15 Haziran 2018 tarihinde kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında gerekçeli karar açıklandı. Davanın 2 Ekim tarihinde görülen karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Yusuf Aydemir'in husumetli olduğu ağabeyine tehdit maksatlı Leyla'yı sakladığı, olayın adli boyuta ulaşması nedeniyle korkup sakladığı yerden çıkaramadığı, Leyla'yı ölümü üzerine serin bir alanda beklettiği, aramaların gevşetilmesi ve normal hayata dönülmesini fırsat bilerek de cesedi dereye attığı kanaatine varıldığı belirtildi. Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında amca Yusuf Aydemir 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Amca Musa Aydemir, baba Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir, köylüleri Besim Dursun, eşi Hatun Dursun, Yıldırım Artam ve eşi Ayşe Artam ise karar duruşmasında beraat etti. Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda Leyla'nın babası Nihat Aydemir ile kardeşi Yusuf Aydemir arasında ailenin traktörünün kime ait olacağı ve babasından miras kalan bileziklerin kimde kalacağı konusunda babaları öldükten sonra bir anlaşmazlık yaşadıkları belirtildi. Kardeşini miras anlaşmazlığı konusunda tehdit etmek için yeğenini kaçırdığı belirtilen amca Aydemir’in Leyla’nın ölümü üzerine cesedini dere kenarına bıraktığı belirlendi. (MG-AT)
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