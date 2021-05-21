Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
LEICESTER - Filistin yanlısı eylemciler, İsrail'in İngiltere'deki SİHA fabrikasında üretimi durdurdu

LEICESTER - Filistin yanlısı eylemciler, İsrail'in İngiltere'deki SİHA fabrikasında üretimi durdurdu

- Palestine Action adlı bir eylem grubu üyelerinin fabrika çatısına çıkmaları - Gruba destek için fabrika önünde toplananlar - Grubun sloganlar atması - Katılımcılarla röportajlarFilistin yanlısı eylemciler, İsrail'in İngiltere 'deki SİHA fabrikasında üretimi durdurduLEICESTER (AA) - Filistin yanlısı eylemcilerin işgali nedeniyle İngiltere 'nin Leicester kentinde İsrail'e ait bir SİHA fabrikasında 2 gündür üretim yapılamıyor. İngiltere merkezli Palestine Action adlı bir eylem grubu üyelerinin 19 Mayıs'ta Leicester'da Elbit - Thale Systems binasında başlattıkları eylemleri devam ediyor.Bir grup kendilerini kapıya zincirlerken çatıya çıkan 4 kişilik bir grup da Filistin bayrağı açıp binanın duvarlarını İsrail'in döktüğü kanı simgelediklerini söyledikleri kırmızı boyayla boyadı.Tesiste Gazze'de kullanılan Hermes adlı SİHA'ların üretildiğini belirten eylemciler, işgalle "olabildiğince işleri aksatmayı" amaçladıklarını belirtti.
Eylem nedeniyle 2 gündür üretim yapılamadığı öğrenildi.Bu arada bir grup kişi de eylemcilere destek vermek için olay yerine geldi.Bu arada polis, eylemcilere su ve gıda vermek isteyen bir kişiyi gözaltına aldı. Palestine Action, Twitter hesabından bu kişinin daha sonra serbest bırakıldığını duyurdu. - Filistin'le dayanışmayı destekleyen itfaiye müdahale etmeyi reddettiÖte yandan Leicester'daki bir itfaiyeciler sendikası, üyelerinin çatıdaki protestocuların güvenliğini sağlamak için olay yerine çağrıldıklarını duyurdu.İtfaiye Birliğinin, protestocuların Filistin'le dayanışma grubu Palestine Action'ı temsil ettikleri konusunda bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, kendilerinin insanlara gururla hizmet eden kişiler oldukları vurgulanarak, "Söz konu kişilerin (eylemcilerin) güvenliğinden emin olunduktan sonra, İtfaiye Birliği üyeleri olaydan çekildi." bilgisi paylaşıldı.İtfaiye Birliği Başkanı Graham Vaux ise, sendikanın "Filistin'le dayanışma ve protesto hakkını desteklediğini" belirtti.

İngiltere Fabrika Protesto İsrail İtfaiyeciler 

İlgili Foto Galeriler
Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement