Leğenli, naylonu kar eğlencesi

-Çocukların rampalarda kayması

-Çocuklarla röp



( TOKAT ) - TOKAT



- Tokat’ta çocuklar karın tadını leğenle, naylonla kayarak çıkardı. Tokat’ta etkili olan kar yağışı sonucu uzun bir aradan sonra kent beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışına sevinen çocuklar kısıtlama kurallarını unuttu. TOKİ konutlarında rampalarda biriken karların üzerinde kayan çocuklar farklı bir gün geçirdi. Kimi çocuklar leğen ile kimi çocuklar naylonla kayarak karın keyfini doyasıya yaşadı. 8 yaşındaki Irmak, sabah uyandığında kar yağdığına çok sevindiğini arkadaşları ile doyasıya eğlendiğini söyledi.



(Nİ-GF-



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