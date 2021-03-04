Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
LEFKOŞA - Türkiye'den KKTC'ye 20 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi

LEFKOŞA - Türkiye'den KKTC'ye 20 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi

- Aşıyı taşıyan uçağın inişi - Aşıların uçaktan indirilişiLEFKOŞA (AA) - Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ( KKTC ) 20 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.Aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, yerel saatle 09.30 sıralarında Ercan Havalimanı'na iniş yaptı. Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.Bugün gelen aşılarla Türkiye’nin KKTC 'ye gönderdiği aşı miktarı 100 bine ulaştı.Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, 20 bin Kovid - 19 aşısını daha KKTC 'ye göndereceklerini belirterek, "Böylece toplam aşı yardımımız 100 bine ulaşmış oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

Koronavirüs Ambulans Uçak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı