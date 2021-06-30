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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
LEFKOŞA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'ye geldi

LEFKOŞA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'ye geldi

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu taşıyan uçağın aprona gelişi - Bakan Çavuşoğlu'nun yetkililer tarafından karşılanması - Çiçek takdimi - Bir grup KKTC vatandaşı ve AK Parti KKTC Temsilciliği üyelerinin karşılaması - Vatandaşlarla toplu fotoğraf çekimiDışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'ye geldiLEFKOŞA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.Özel uçakla saat 20.50'de Ercan Havalimanı'na gelen Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.Çavuşoğlu, ziyarete ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Çalışma ziyareti için KKTC'deyiz. Egemen eşitlik ve eşit statü Kıbrıs Türk halkının temel hakkı. Birlikte savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Bakan Çavuşoğlu, yarın KKTC'de temaslarda bulunacak.Bu arada, bir grup KKTC vatandaşı ve AK Parti KKTC Temsilciliği üyeleri ellerinde Türkiye ve KKTC bayraklarıyla Çavuşoğlu'nu karşılayarak sevgi gösterisinde bulundu.Çavuşoğlu, kendisini karşılayan vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Hatıra Fotoğrafı Apron Çekim 

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