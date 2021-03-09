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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Led ekranlara yansıtılan “Love Erdoğan” görseline vatandaşlardan destek

Led ekranlara yansıtılan “Love Erdoğan” görseline vatandaşlardan destek

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Hassasiyet 

-röportajlar

( VAN ) VAN

- Led Ekranlara Yansıtılan “Love Erdoğan” Görseline Vatandaşlardan Destek Geldi ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben, Van’ın Erciş ilçesinde LED ekranlara yansıtılan "Love Erdoğan" görseline vatandaşlar destek verdi. New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla kullanılan "Stop Erdoğan" ilanına Van’ın Erciş ilçesinden de tepki geldi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu’nun talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak, şehrin çeşitli bölgelerinde yer alan LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi.
LED ekranlardaki görsellere ilgi gösteren vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vererek konuya hassasiyet gösteren Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu’na teşekkür ettiler.
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