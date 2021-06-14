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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Lavanta tarlasında fotoğraf tutkusu yağmur dinlemedi

Lavanta tarlasında fotoğraf tutkusu yağmur dinlemedi

LAVANTA TARLASI

Akalan 

-VATANDAŞLAR
-ŞEMSİYE
-YAĞMUR

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne'de lavanta tarlasında yağmura yakalan yüzlerce kişi, yağmura rağmen fotoğraf çekilmeye devam etti. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Lavanta Tarla Günlerine halkın yoğun katılımı devam ederken, Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından yağmur etkisini göstermeye başladı.
Yağmur yağışına lavanta tarlasında yakalanan vatandaşlar yağmura rağmen fotoğraf çekilmeye devam etti. Bazı vatandaşlar etkinlik alanında bulunan çadırların altına girerek yağmurdan korunmaya çalışsa da çoğunluk yağmura rağmen fotoğraf ve lavanta tutkusundan vazgeçmedi. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik salı gününe kadar devam edecek. (MB
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