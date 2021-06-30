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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Lavabo açıcı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu

Lavabo açıcı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu

Sağlık ekipleri tarafından çocukların ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edilmesi

İlk Müdahale Hastane Tatİl 

-İki ambulansla çocukların hastaneye getirilmesi
-Yaşları 4 ile 9 arasında değişen 5 çocuğun ambulanstan inerek hastaneye girmeleri
-Salise Kalebaş, röp.

( TOKAT - TEKRAR) TOKAT

- Tokat’ın Niksar ilçesinde lavabo açıcı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu.Edinilen bilgiye göre; Tokat’ın Niksar ilçesine İsmet Paşa Mahallesinde ikamet eden Salise Kalebaş (59) torunlarının lavabo açıcı yediğini fark etti. Kalebaş'ın ihbarı üzerine yaşları 4 ile 9 arasında değişen 5 çocuk 112 Sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi. Niksar'da yapılan ilk müdahalenin ardından Y. E. Ç (5), H. Ç (6), U. E. K. (4) M. A. K. (7) ve Y. K. (9) Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisine sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan çocuklar tedbir amaçlı olarak hastanede tedaviye alındı.Oğlu ve kızının çocuklarının tatil için Niksar’a getirdiğini belirten Salise Kalebaş, torunlarının şeker sandıkları lavabo açıcıdan yediğini fark ettiğini belirterek, “Ben ellerinde lavabo açıcı olduğunu görünce fark ettim. Birer ikişer tane şeker sanarak yemişler. Tadı acı gelince biberli olduğunu düşünmüşler” dedi.

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