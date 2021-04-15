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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Lastik yakan çocuklar drone'u görünce arkalarına bakmadan kaçtılar

Lastik yakan çocuklar drone'u görünce arkalarına bakmadan kaçtılar

Dumanın görüntüsü

Hava Kirliliği 

-Çocukların kaçarken görüntüsü
-Detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce Belediyesine bağlı ekipler, hava kirliliği ile mücadele kapsamında yapılan droneli denetimde lastik yakan çocuklar drone'u görünce arkalarına bakmadan kaçtılar. Düzce'de özellikle kış aylarında hava kalitesinin düşmesine neden olan kaynaklar geçtiğimiz aylarda madde madde tespit edildi. Yapılan teknik incelemelerin ardından hava kirliliği ile topyekun mücadele başlatan Düzce Belediyesi denetimlerini de sıklaştırdı. Düzce Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin drone ile denetim yaptı. Mergiç Mahallesinde duman izlerini takip ederek lastik yakılan noktayı belirleyen ekipler, yakılan lastiğin yakınındaki şahısları tespit etti. Lastikleri ateşe verdiği tahmin edilen şahıslar drone'u fark edince ne yapacaklarını şaşırdı. Yaklaşık 200 metre yaya olarak kaçan şahıslar saniye saniye görüntülendiler. Kaçan şahıslar yakında bulunan yerleşim merkezinde gizlenerek izlerini kaybettirdi. İtfaiye ekipleri ise küçük çaplı çıkan yangını söndürdü.
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