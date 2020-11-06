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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Lastik hırsızları kameraya yakalandı

Lastik hırsızları kameraya yakalandı

Şahısların televizyonu kucağında götürmesi,

Televizyon Adli Kontrol Akalan Harekete Geç Hırsız 

-Şahısların araba tekerleğini götürmesi ,
-Adliyeye sevk edilme görüntüleri
-Tekerliği götürdüklerine dair resim

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir apartmandan araç lastiği çalan şahıslar polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Güvenlik kameralarına yakalanan şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Güneykent, Ertuğrul Gazi ve Bülbülzade Mahallelerinde hırsızlık meydana geldi. Olayın ardından harekete geçen polis, güvenlik kameralarından şahısların eşkalini ve kimliğini belirledi. Ekipler, güvenlik kameralarına anbean yansıyan şahıslara yönelik yaptığı operasyonda tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Buradaki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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