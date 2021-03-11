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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Lastik fabrikasında korkutan yangın: 1 işçi dumandan etkilendi

Lastik fabrikasında korkutan yangın: 1 işçi dumandan etkilendi

Ambulansın fabrikaya gelişi detay

İlk Müdahale Polis Aracı Polis Fabrika Hastane 

-Fabrika içerisine girmesi detay
-Dışarıdaki işçilerden detaylar
-Fabrika dışından detaylar
-Detaylar
-İtfaiye, ambulans ve polis aracı fabrika içinden çıkması detay

( SAKARYA )- Meydana gelen yangın sonucu fabrikaya çok sayıda ekip sevk edildi SAKARYA

- Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan Goodyear lastik fabrikasında meydana gelen yangın korkuttu. Yangın üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangın esnasında dumandan etkilenen 1 işçi ise hastaneye kaldırıldı. Yangın, Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi D100 Karayolu Caddesi üzerinde bulunan Goodyear lastik fabrikasının hammaddelerin hazırlandığı hamur pişirme olarak adlandırılan kısmında meydana geldi. İddiaya göre yangın, hammaddelerin hazırlandığı bölümde bulunan bir makinanın fan motorundan dolayı çıktı. Yangı fark eden işçiler ilk olarak kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışarak durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine fabrika içerisinde bulunan itfaiye ekipleri başta olmak üzere bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre içerisinde kontrol altına alınan yangın esnasında, alevlere müdahale etmek isteyen bir işçi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. (OK-BCT-
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