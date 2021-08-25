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Lastik çöplüğünde çıkan yangın korkuttu
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Lastik çöplüğünde çıkan yangın korkuttu

Lastik çöplüğünde çıkan yangın korkuttu

-YANGIN DETAY

Polis Kamera Yangın Cep Telefonu Sanayi Sitesi 

--OLAY YERİ SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DETAY
--VATANDAŞ KAMERASI

( SİVAS )- Sivas’ta eski sanayi sitesi içerisinde bulunan lastik çöplüğünde çıkan yangın korkuttu SİVAS

- Sivas’ta eski sanayi sitesi içerisinde bulunan lastik çöplüğünde çıkan yangın korkuttu. Edinilen bilgilere göre yangın, Demircilerardı Mahallesi eski sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesi içerisinde bulunan lastik çöplüğünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sanayi sitesi içerisinde iş yeri bulunan esnaflar da korku dolu anlar yaşadı. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangını çevrede bulunan iş yerlerine sıçramadan söndürdü. Korku dolu anların yaşandığı yangın vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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