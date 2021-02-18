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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Lastiği patlayan tır kaza yaptı, Çorlu-Edirne Karayolu'nda ulaşım aksadı

Lastiği patlayan tır kaza yaptı, Çorlu-Edirne Karayolu'nda ulaşım aksadı

KAZA YAPAN TIR

Muhabir Trol 

-KAZA YAPAN BOŞNAK ŞOFÖRÜN POLİSLE DİYALOĞU
-POLİS ARACI DETAY
-KAPANAN YOL

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'da lastiği patlayan Bosna Hersek uyruklu tır kaza yaptı. Kaza sonrası Çorlu'dan Edirne istikametine yaklaşık 1 saat trafik durdu. Kaza, gece yarısı Ergene ilçesine bağlı Yeşiltepe ile Cumhuriyet mahallelerini birbirinden ayıran D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyreden Bosna Hersek plakalı tır, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Şarampole savrulan tırın kaza yapması nedeniyle Çorlu-Edirne karayolu Edirne istikametine yol kapandı. Kaza sonrası Boşnak şoför araçtan yara almadan çıkarken, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Lastikten güm diye ses geldi. Kaza yapmama sebep oldu" diye konuştu.
Kaza yapan tırın vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
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