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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Lastiği patlayan otomobil devrilip ters döndü: 4 yaralı

Lastiği patlayan otomobil devrilip ters döndü: 4 yaralı

Hastaneye getirilen yaralılardan görüntüler

Polis Trafik Kazası Bild Polis Ekipleri Direksiyon 

-Kaza yeri fotoğrafı

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yol kenarına devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza Horsunlu Mahallesi Denizli - Aydın karayolu üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yamalak Mahallesi’nden İzmir’deki akrabalarını ziyarete giden ailenin bulunduğu Murat K. (66) idaresindeki 09 F 4109 plakalı Tofaş otomobil, Azizabat mevkiinde lastiğinin patlamasının ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarına devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen otomobilin içerisinden yaralı olarak çıkarılan otomobil sürücüsü Murat K.(66) ile araçta yolcu konumunda bulunan Nuri K.(86), Mününe K. (62) ve Hava K.(63) ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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