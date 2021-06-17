Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü

Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü

Yangından görüntüler

Bild Yolcu Otobüsü Emniyet Şeridi Otobüs Şoförü Yangın Tüpü 

-söndürme çalışmaları
-röportajlar

( BURSA ) BURSA

- 25 yolcu, 2 şoför ve bir muavin ile İstanbul’dan Marmaris’e gitmekte olan bir yolcu otobüsü Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi tüneli çıkışında önce lastiği patladı, ardından alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen otobüsün şoförü soğukkanlı bir şekilde otobüsü emniyet şeridine çektikten sonra kısa sürede yolcuları tahliye etti. Yanan otobüs küle dönerken olayda ölen yada yaralanan olmadı. Yangın esnasında büyük panik yaşandı. Olay gece saat 02.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan aldığı 25 yolcu ile Marmaris’e giden Engin Yakış (55) idaresindeki 35 PK 138 plakalı yolcu otobüsünün Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi Tüneli çıkış yakınlarında sağ arka lastiği büyük bir gürültü ile patladı Otobüs alev aldı Patlama sesinden sonra yolcu otobüsü lastik kısımlarından alev almaya başladı.
İçinde 25 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin olmak üzere toplam 28 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü sürücünün soğukkanlılığı ile emniyet şeridine çekildi. İlk müdahale bir TIR şoförü tarafından yangın tüpü ile yapıldı Kısa sürede alev topuna dönen otobüsteki yolcular araçtan tahliye edildi. Otobüsten alevlerin yükseldiğini gören bir TIR sürücüsü aracındaki yangın tüpü ile otobüse müdahalede bulundu. Yolcuların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından Orhangazi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Otobüs kısa sürede küle dönerken, olayda ölen yada yaralanan olmadı. Otobüsten son anda kurtulan yolcular, Tünel içindeyken otobüsün lastiğinin büyük bir gürültü ile parladığını belirterek, otobüs önce sağa sola savruldu. Daha sonra otobüs şoförümüz aracı durdurdu ve bizleri tahliye etti. Lastiğin patlaması ile birlikte araçta yanık kokularını hissettik diye görüş belirttiler. (MUS-
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Ankara - Çankırı Karayolunda Otobüs KazasıAnkara - Çankırı Karayolunda Otobüs Kazası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement