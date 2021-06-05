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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Lastiği patlayan kamyonet takla attı: 3 ağır yaralı

Lastiği patlayan kamyonet takla attı: 3 ağır yaralı

Gercüş devlet hastanesi görüntüleri

İlk Müdahale Devlet Hastanesi Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-olay yeri fotoğrafları

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’ın Gercüş ilçesinde seyir halindeki sebze ve meyve yüklü kamyonet lastiği patlayınca takla attı. Kamyonetin kasasında bulunan sebze ve meyveler ise yola saçılırken, kamyonette bulunan 3 kişi ağır yaralandı. Kaza Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü mevkiinde meydana geldi. Bedrettin Doğan yönetimindeki 47 LP 339 plakalı Ford marka sebze ve meyve yüklü kamyonet, Arıca köyü mevkiinde tekerleği patlaması sonucunda takla attı. Sürücü Doğan direksiyon hakimiyetini kaybedince kamyonet takla attı. Kamyonetin kazasında bulunan sebze ve meyveler yola saçıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan şoför ve onunla birlikte olan İdris Doğan ve İdris Kaya'ya ilk müdahaleyi yaparak Gercüş Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan 3 kişi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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