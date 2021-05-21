Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Lastiği patlayan kamyonet karşı şeride geçti: 5 yaralı

Lastiği patlayan kamyonet karşı şeride geçti: 5 yaralı

Kaza yerinden detaylar

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

Jandarma Bild Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 


- Çankırı'da seyir halindeyken lastiği patlayan kamyonetin karşı şeride geçtiği kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.Kaza, Çankırı-Kızılırmak yolu Dedeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Y. (67) idaresindeki 18 BC 820 plakalı kamyonetin sağ arka lastiği seyir halindeyken patladı. Lastiğin patlaması üzerine kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan kamyonet, Nail D. idaresindeki 42 ND 094 plakalı otomobil ile çarpıştı.Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerin yanı sıra kamyonette bulunan Hüsne Ş. (33), Sude Ş. (10) ve Yunus Emre Ş. (9) ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle jandarma ekiplerince kontrollü olarak sağlanan trafik araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement