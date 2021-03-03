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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
LARİSSA - 6 büyüklüğünde deprem

LARİSSA - 6 büyüklüğünde deprem

- Depremin etkilediği kentte sokaklara çıkan vatandaşlardan görüntüler - Başkent Atina'da da hissedilen sarsıntıda, bölgedeki bazı eski evler yıkıldı bazı kilise ve okullarda hasar oluştuDETAYLAR VE HASAR DURUMU EKLENDİATİNA (AA) - Yunanistan 'ın orta kesimindeki Larissa kentinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Atina Yer Bilimleri Enstitüsü, Larissa kent merkezinin 24 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 12.16'da yerin 7,8 kilometre derinliğinde deprem kaydedildiğini açıkladı.
Enstitü, 6 büyüklüğünde meydana gelen ana depremden sonra artçı sarsıntıların sürdüğünü belirtti.
Yunan basınında yer alan haberlerde, bölgedeki bazı eski evlerin yıkıldığı, bazı kilise ve okullarda da maddi hasar oluştuğu aktarıldı.Tesalya, Volos, Selanik, başkent Atina ve Meriç'e kadar geniş bir alanda hissedilen deprem nedeniyle haberleşmede aksaklıklar yaşandığı, Elassona’da yıkılan bir evin enkazından bir kişinin yaralı olarak kurtarıldığı kaydedildi. - Halka evlere girilmemesi çağrısı yapıldıAtina Yer Bilimleri Enstitüsü Başkanı Akis Tselentis, artçı depremlere ilişkin gelişmeleri izlemeyi sürdüreceklerini belirterek, halka evlere girilmemesi çağrısında bulundu.Tesalya Eğitim Müdürlüğü, bölgedeki tüm okulların kapatıldığını ve hasar tespiti için derhal inceleme başlatılacağını kaydetti.
Ana sarsıntının ardından kaydedilen en büyük artçı depremin 4,8 büyüklüğünde olduğu, şu ana kadar can kaybı olmadığı vurgulandı.Atina Yer Bilimleri Enstitüsü, ilk açıklamasında, depremin büyüklüğünü 5,9 olarak duyurmuştu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünün 6,2, derinliğinin ise 3,08 kilometre olduğunu açıklamıştı.

Artçı Deprem Deprem Artçı Sarsıntı Hasar Tespit Başkent 

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