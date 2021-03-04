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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Laos'ta Covid-19 nedeniyle 2 bin 212 kişi karantinada

- Laos'ta Covid-19 nedeniyle 2 bin 212 kişi karantinada

Hastanenin dışından görüntüler

Karantina Basın Toplantısı Toplantı Başkent Hükümet 

-Sağlık çalışanlarının çeşitli görüntüleri

( VİENTİANE ) VİENTİANE

- Laos'un Covid-19 Önleme ve Kontrol Ulusal Görev Gücü Komitesi, ülke genelinde korona virüs nedeniyle 2 bin 212 kişiyi gözetim altına aldıklarını açıkladı.
Laos Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Phonepaserd Sayamoungkhoun, başkent Vientiane'de basın toplantısı düzenledi.
Sayamoungkhoun, korona virüs nedeniyle ülke çapındaki 31 konaklama merkezinde toplam 2 bin 212 kişinin karantina altına alındığını ifade ederek, hükümetin önleyici tedbirleri uygulamaya ve Laos'a girenleri dikkatle izlemeye devam ettiğini belirtti.
Laos'a giren kişiler 14 gün boyunca karantina merkezlerinde kalıyor. Salı günü sınır kapılarından Laos'a toplam 3 bin kişi giriş yapmıştı. Laos'a giren herkesin vücut sıcaklığı ölçülürken, hiçbiri ateş belirtisi göstermemişti. 7 milyon nüfuslu Laos'ta korona virüs salgınında bugüne kadar 45 Covid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle can kaybı yaşanmadı. Ülkede ilk vaka geçtiğimiz yıl 24 Mart'ta kaydedilmişti.
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