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Lambayı kıran çocuk annesinin korkusundan balkondan atladı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Lambayı kıran çocuk annesinin korkusundan balkondan atladı

Lambayı kıran çocuk annesinin korkusundan balkondan atladı

Çocuğun yerde yatması

Hastane Bild Sağlık Ekipleri Ameliyat 

-Sokaktan görüntü
-Röp.

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de evde oyun oynadığı sırada lambayı kıran 9 yaşındaki çocuk, annesinin korkusundan balkondan atladı. Ayakları kırılan çocuk ameliyata alınırken durumu iyi olduğu öğrenildi. Olay, Küçükçekmece’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın 1. katında oturan 9 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk oyun oynadığı esnada lambayı kırdı. İddiaya göre annesinin korkusundan evin balkonundan aşağıya atladı. Çocuğun yerde yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yerde acı çeken çocuğa vatandaşlar ambulans gelene kadar başında bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağı kırılan çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan çocuğun durumu iyi olduğu öğrenildi. “Evde lambayı kırıp atlamış” Olayın görgü tanıklarından Eyüp Aslan, Şaşkına döndüğünü belirterek, “Durduğum yerin önüne düştü sanırım evde lambayı kırmış annesinden kaçayım derken balkondan atlamış. Olay sonrası ayakları kırıldı ameliyata alınmış durumu iyi hastanede tedavi görüyor” dedi.
(MT- MB-YM-
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