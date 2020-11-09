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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Lahanaları tarlada kalan çiftçiler iklim şartlarıyla yarışıyor

- Lahanaları tarlada kalan çiftçiler iklim şartlarıyla yarışıyor

Görüntü Dökümü

Yarış Asad Kış Mevsimi Kar Yağışı 

- - Tarladaki lahananın hasadının yapılması
- - lahananın kesilmesi
- - çiftçi Tarık Tekin Röp.

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’taki lahana üreticileri, etkili olan sağanağın ardından olası kar yağışı ihtimali üzerine tarladaki lahanalarını toplamaya başladı.
Kentte kış mevsiminin kendini yavaş yavaş hissettirmesiyle çiftçiler için sezonun son demleri yaşanıyor. Kar yağışı bekleyen üreticiler, ürünlerinin kar altında kalmaması için iklim şartları ile kıyasıya bir yarış içerisine girdi. Tarlada olgunlaşmasını bekledikleri lahanaları toplamaya başlayan çiftçiler, mahsulleri çevre il ve ilçelere gönderiyor. Lahananın toplanma zamanının geldiğini ifade eden çiftçilerden Tarık Tekin, “Yavaş yavaş kışa girerken, kar yağışı öncesi tarladan son toplanan ürün lahanadır. Bizde kendi tarlamızda lahana hasadına başladık. Bu senenin çiftçilerimiz adına bol, bereketli bir sene olmasını diliyorum” dedi.
(UU-MSA-Y)
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