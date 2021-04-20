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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Lahana toplarken eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı

Lahana toplarken eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı

Zanlının fotoğrafı

Katil Zanlısı 

-Arşiv görüntüler

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da lahana toplayan eşini öldüren koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 14 Nisan Çarşamba günü Salıpazarı ilçesinde evlerinin yanında bulunan tarlada lahana toplayan eşi Selma Ö.’yü tüfekle vurarak öldüren ve kendisini de başından vurarak ağır yaralayan Mehmet Ö., tedavisinin tamamlanmasının ardından Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Çarşamba Adliyesi’ne sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan katil zanlısı, Çarşamba Kapalı Cezaevi’ne götürüldü. (OGZ-SLH-
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