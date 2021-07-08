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Lağım çukuruna düşen tosun, kepçe yardımıyla kurtarıldı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Lağım çukuruna düşen tosun, kepçe yardımıyla kurtarıldı

Lağım çukuruna düşen tosun, kepçe yardımıyla kurtarıldı

Çukura düşen tosundan görüntü

Mahsur Kaldı Bild 

-Çukurun üzerindeki tahtaların kaldırılması
-Kepçenin kazı çalışması

( KOCAELİ )- Düştüğü çukurdan kurtarılmayı dakikalarca böyle bekledi KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde lağım çukuruna düşen bir tosun, kepçe yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi Uludere Caddesi üzerinde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki çiftlikte bulunan bir tosun, lağım çukuruna düştü. Tosunun çukura düştüğünü ve çıkamadığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, tosunu mahsur kaldığı çukurdan çıkarabilmek için çalışma başlattı. Daha sonra ise çukura saplanan tosunu çıkarabilmek için civar köylerden kepçe çağrıldı. Bölgeye getirilen kepçe, çukuru tosunun düştüğü hizada kazmaya başladı.
Kepçenin kazı çalışmasının ardından tosun, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
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