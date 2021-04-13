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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturuyor

Kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturuyor

Genel görüntü

Hayvancılık Hayvan 

-Köyden görüntü
-Havadan kuzu ve koyunlardan görüntü
-Röportaj
-Buluşmadan görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ -DRONE) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde havadan görüntülenen kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu. İlçeye 22 kilometre uzaklıkta bulunan Karabey köyünde yaşayan vatandaşlar, hayvancılıkla uğraşarak geçimlerini sağlıyor. Drone ile görüntülenen kuzuların anneleriyle buluşması ise renkli görüntüler oluşturuyor. Kapıların açılmasıyla yüzlerce kuzu annelerini kokularından tanıyor. Her akşam üstü koyun kuzu buluşması yapıldığını aktaran çiftçi Sabır Alaca, “İşimiz hayvancılık. Sabah hayvanlarımızı meraya götürüp otlattıktan sonra akşam getiriyoruz. Her akşam koyun ve kuzularını buluşturuyoruz. Bir saat içinde kuzularla kalan koyunları daha sonra ayırıyoruz. İkisini tekrar ayrı bölümlere koyuyoruz. Geçim kaynağımız hayvancılık” dedi.
(MT-MSA-Y)
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