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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Kuzuların annelerine kavuşma anı drone ile görüntülendi

- Kuzuların annelerine kavuşma anı drone ile görüntülendi

Kuzuların anneleriyle buluşma görüntüleri

Erimli Hayvancılık Hayvan Irak 

-Genel ve detay

( ANKARA - DRONE) ANKARA

- Başkent’te süt kuzularının anneleri ile buluşma anı havadan drone ile görüntülendi. Ankara’nın Bala ilçesine bağlı Kesikköprü köyünde yaşayan Bozkurt ailesi, yaylada beslediği kuzuları anneleri ile buluşturdu. Kuzuların anneleri ile buluşma anı drone ile görüntülenirken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Koyunların kuzulama döneminin başlamasıyla birlikte Ankara’da her yıl olduğu gibi bu yılda renkli ve duygusal görüntüler oluşmaya devam ediyor. Ankara’da hayvancılıkla uğraşan Bozkurt ailesi, baharın habercisi kuzuların doğması ile birlikte sabahın erken saatlerinde kuzuları anneleriyle buluşturuyor. Babadan kalma yayla evlerinde 7 gün 24 saat hayvanlarla ilgilenen aile, kuzuların anneleriyle buluşması sırasında her defasında duygu dolu anlar yaşıyor. Kuzulayan koyunlar, günün önemli bir bölümünde yavrularını yaylanın verimli arazilerinde emzirerek otlanıyor. Daha sonra ayrı yere alınan kuzular, sabah saatlerinde tekrar anneleriyle bir araya geliyor. Sabah bulundukları ahırın kapıları açılmadan anneleri ile buluşacağını hisseden kuzular, heyecanlarını “meleyerek” dile getiriyor. Kapıların açılmasının ardından saniyeler içerisinde kokuları ile birbirlerini bulan anne ve kuzuların kavuşma anı iç ısıtan ve hayran bırakan görüntüler ortaya çıkardı. Her koyunun sadece kendi yavrusunu tanıyıp, yalnız onu emzirmesi ise olaya farklı bir boyut kazandırıyor. Öte yandan, buluşma sonrasında koyun ve kuzuların yem yedikleri sırada bir düzen içerisinde simetrik şekiller oluşturması da dikkat çekti. Koyun ve kuzuların buluşma anında her gün farklı bir sevinç ve heyecan yaşayan Bozkurt ailesinin mutluluğu yüzlerine yansıyor. (ÖMR-
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