Kuzey Marmara Otoyolu'nda yumurta yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

-yan yatan kamyon

-yumurtaları toplayan firma çalışanları

-detay



( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE)- Kuzey Marmara otoyolunda devrilen yumurta yüklü kamyon havadan görüntülendi İSTANBUL



- Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametine seyir halinde olan yaklaşık 13 ton yumurta yüklü kamyon Riva kavşağı mevkiinde devrildi. Kazada yan yatan tırın sürücüsü hafif yaralandı. Otoyola saçılan yumurtaları firma personeli topladı. Kaza, dün sabah saatlerinde Kuzey Marmara otoyolu Edirne istikameti Riva kavşağına 2 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 03 AAG 682 plakalı Ford markalı kamyonun Afyon'dan İstanbul’a 6 bin koli, yaklaşık 13 ton yumurta taşıdığı öğrenildi. Yumurta yüklü olan kamyon seyir halindeyken kontrolden çıkarak yan yatıp sürüklendi. Sürüklenen kamyon daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kamyonda yüklü 13 ton yumurta otoyola saçıldı. Otoyol görevlilerin sağlık ekiplerine bildirmesiyle hafif yaralanan sürücü ayakta tedavi edildi. Otoyola saçılan yumurtaları tek tek topladılar Kaza sonrasında kamyonda bulunan yumurtalar otoyola saçılırken, sağlam olan yumurtalar firma çalışanları tarafından tek tek ayıklanarak başka bir kamyonete yüklendi. Kamyonun içerisinden hafif yaralı olarak çıkarılan şoför sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. Devrilip yan yatan tır drone ile havadan görüntülendi.

