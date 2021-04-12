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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda ölümle sonuçlanan feci kaza

Kuzey Marmara Otoyolu’nda ölümle sonuçlanan feci kaza

- Kaza yerinden görüntüler

Jandarma Olay Yeri İnceleme İlaç Firması Sağlık Ekipleri Lüks Otomobil 

-- Jandarma ekiplerinin incelemeleri
-- Fotoğraf

( KOCAELİ ) -- Tıra arkadan çarparak parçalanan lüks otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi- Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü KOCAELİ

- Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki tıra arkadan çarparak parçalanan lüks otomobilin sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti. Olay Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu Körfez Sevindikli gişeleri İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah Fatih Demirci idaresinde 34 BMK 261 pkalakı Volkswagen marka lüks otomobil, seyir halinde önünde ilerleyen Mahlis Tuncer idaresindeki 31 AFY 084 plakalı Iveco marka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın arka lastiği koparak savrulurken, parçalanan otomobilin sürücüsü araç içinde sıkışırken kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Abdullah Fatih Demirci’nin sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Özel bir ilaç firmasında çalıştığı öğrenilen Demirci’nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kaza yapan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. (GY-
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