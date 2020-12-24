Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon tıra çarptı: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon tıra çarptı: 1 yaralı

Jandarma ekipleri

Acil Servis Jandarma 

-Kuzey Marmara yolu
-Yaralı
-Röportaj
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beykoz’da Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hüseyinli kavşağı mevkiinde, tıra arkadan çarpması sonucu kamyonda bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden Ankara istikametine giden Ahmet Sarı idaresindeki 34 BUL 127 plakalı kamyon, Halil Avcı yönetimindeki 41 FP 060 plakalı yük tırına Beykoz’da Hüseyinli kavşağı mevkisinde arkadan çarptı. Kazada, kamyonun içinde sıkışan Mustafa Küçük yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkararak acil servis ekiplerine teslim etti. Acil servis ekipleri yaralıya olay yerinde müdahale ederek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan kamyon sürüsü Ahmet Sarı, "Sabah saatlerinde işe giderken yolda olan kamyonun ışıklarını fark etmeyerek arkadan çarptık. Araçta bulunan bir arkadaşım yaralandı. Acil servis edipleri müdahale ediyor, çok şükür hayati tehlikesi yoktur” diye konuştu.
Kazaya karışan Tır sürücüsü Halil Avcı, "Oto yolda seyir halindeyken arkadan kamyon çarptı ne olduğunu anlayamadım. Jandarma ekipleri rapor tutuyor” diye konuştu.
Öte yandan jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (AZ-MÇ-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement