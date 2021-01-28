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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyon alev alev yandı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyon alev alev yandı

Alev alev yanan kamyon

Polis Kamera Gökyüzü Polis Ekipleri Trol 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Sarıyer mevkisinde ambalajlı sabun yüklü kamyon alev alev yandı İSTANBUL

- Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde sabun yüklü kamyon alev alev yandı. Kamyonun yandığı anlar kameralara yansırken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kamyondaki yangın söndürüldü. Olay, saat 08.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Odayeri istikametine seyir halinde olan sabun yüklü 34 PJ 5755 plakalı kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın kamyonun kasasını sardı. Araçtan dumanların çıktığını gören çevredeki sürücüler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan kamyona müdahale etti. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın ekipler tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Kamyonun alev alev yandığı anlar ise kameralara yansıdı.
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