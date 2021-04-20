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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi

Yolu açan iş makineleri

Hafriyat Kamyonu Direksiyon 

-Araç trafiği
-Görgü tanığı röportaj
-Drone görüntüleri

( İSTANBUL -DRONE)- Hafriyat yola döküldü, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu İSTANBUL

- Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu otoyolda devrildi. Hafriyat yola dökülürken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, bugün saat 15 sularında Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 50 AT 900 plakalı hafriyat kamyonunun şoförü İbrahim T. Otoyolda ilerlerken birden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu otoyolda devrildi. Devrilen hafriyat yüklü kamyondan saçılan hafriyatlar yolu kapattı. Olay yerine ekipler sevk edildi. Dökülen hafriyat sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolunun Işıklar Gişeler Mevkiinde yol tek şeride düşürüldü. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. (BT-ZA-
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