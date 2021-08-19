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Kuzey Marmara Otoyolu’nda cip demir bariyerlere çarptı: 1 yaralı
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda cip demir bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda cip demir bariyerlere çarptı: 1 yaralı

-Yaralıdan görüntü

İlk Müdahale Jandarma Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

--Ekiplerden görüntü
--Araçtan görüntü
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, demir bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Akmeşe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Egemen Ç. idaresindeki 34 RC 0254 plakalı Citroen marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Egemen Ç., yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Egemen Ç., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Egemen Ç.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine intikal eden jandarma ekiplerinin incelemeleri sonrasında, cip, çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (MK-HFV-
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