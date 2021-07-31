Kuzey Marmara Otoyolu’nda 2 tır alev aldı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu’nda bilinmeyen bir nedenden dolayı farklı noktalarda 2 tırda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda tırların dorse kısımları kullanılamaz hale geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki Sercan S. idaresindeki saman yüklü 44 BFY 332 plakalı tırın dorse kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Öte yandan diğer 48 ABS 625 plakalı tırda da bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İki şoför de kabinleri dorse kısmından ayırarak araçların tamamen kullanılmaz hale gelmesini engellediler. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ile yangın söndürülürken, otoyolda da yangın sebebiyle trafik yoğunluğu yaşandı. (Sİ-

