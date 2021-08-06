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- Kuzey Makedonya’da orman yangınlarına müdahale için ordu seferber oldu
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
- Kuzey Makedonya’da orman yangınlarına müdahale için ordu seferber oldu

- Kuzey Makedonya’da orman yangınlarına müdahale için ordu seferber oldu

Yangın çıkan ormanlık alanlar

( ÜSKÜP ) ÜSKÜP

Orman Yangınları Ormanlı Harekete Geç Hükümet Helikopter 


- Kuzey Makedonya’da yangınlarla mücadele için hükümet orduyu harekete geçirerek, ülkede 30 günlük “kriz durumu” ilan etti. Dünyada birçok ülke aşırı sıcakların da etkisiyle çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlara müdahalenin sürdüğü Kuzey Makedonya’da hükümet orduyu görevlendirdi. Ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı ülkede 30 günlük “kriz durumu” ilan edildi. Kriz Yönetim Merkezi, ülkede 10 aktif yangın bulunduğunu duyurdu. Ülkenin doğusundaki Koçana kasabasında ormanlık alanları küle çeviren yangının büyük bir bölümü 2 Ağustos gecesi kontrol altına alındı. Halk hükümete yangın söndürme çalışmaları için helikopter ve uçak göndermesi çağrısında bulundu. Koçana kasabasının birkaç noktası ile kuzeydeki Staro Nagoricane, doğudaki Delcevo ve Pehçevo bölgelerinde yangınların devam ettiği belirtildi. Staro Nagoricane’da çıkan yangınlarda yüzlerce hektarlık alan, araç ve evler küle döndü. Makedonski Brod ve Yunanistan sınırına yakın Valandovo bölgelerinde de orman yangınlarının olduğu öğrenildi. Ülkedeki birçok noktada itfaiye ekipleri ve gönüllülerin katılımıyla yangınlar kontrol altına alındı. Staro Nagoricane bölgesindeki Chelopek köyünde evi yanan bir kadının kayıp olduğu bildirildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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