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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
- Kuzey Kutbu'nda kaybolan köpeği, Rus buzkıran gemisi buldu

- Kuzey Kutbu'nda kaybolan köpeği, Rus buzkıran gemisi buldu

Köpekten detaylar

Sosyal Medya Gemi Personeli Köpek Cesar Bulduk 

-Köpeğin merdivenlerden çıkma anlarından detaylar
-Köpeğin gemiye alınma anlarından detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Kuzey Kutbu'nda görevli bir Rus buzkıran gemisi, buzullarda mahsur kalan kayıp köpeği kurtardı. Kuzey Kutbu'nun Arktik buzulları bölgesinde buz kırarak deniz yolları açan Rus Gasprom şirketine ait Aleksandr Sannikov isimli nükleer buzkıran gemisi Arktrik operasyonlarına devam ederken, gemi kaptanı İgor Agapov küçük bir köpeği fark etti. Gemi personeli de köpeğin buzullardan gemiye çıkması için operasyona başlarken işçiler köpeği gemiye çağırdı. Köpek, geminin personeli tarafından kurulan merdivenlere yaklaşırken iççiler de köpeğe "Hadi, hadi" diye seslenerek cesaretlendirmeye çalıştı. İşçiler, gemi merdivenlerine yiyecek atarak köpeğin merdivenlerden yukarıya çıkmasını sağladı. Daha sonra kucağa alınan köpek, geminin sıcak bir bölmesinde koruma altına alınırken gemi kaptanı telsiziyle yakınlardaki güvenlik noktalarına köpeğin bulunduğuna dair bilgi verdi. Gemi kaptanına daha sonra gelen bilgiler doğrultusunda köpeğin 4 kilometre uzaklıktaki bir köyde yaşayan aileye olduğu öğrenilirken köpeğin adının Aika olduğu ve 1 hafta önce kaybolduğu belirtildi. Rus basınına konuşan geminin yardımcı kaptanı Evgeny Nagibin, kurtardıkları köpeği Yamal bölgesindeki köyde yaşayan aileye teslim ettiklerini köpeği ilk buldukları anda çok zayıf düştüğünü gördüklerini, aç kaldığını ve ölmek üzere olduğunu söyledi.

Rus Gasprom şirketi gemi personelinin köpeği kurtarma anlarına dair görüntüleri basına servis ederken görüntüleri izleyen milyonlarca kişi sosyal medya hesaplarından gemi personelini takdir eden ifadeler paylaştı.
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