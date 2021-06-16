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( PYONGYANG ) - Kuzey Kore lideri Kim'den "kıtlık" uyarısı PYONGYANG



- Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, ülkedeki gıda durumunun "endişe verici" olduğunu belirterek yetkilileri tarımsal üretimi artırmanın yollarını bulmak için harekete geçmeye çağırdı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin genel kurul toplantısında konuştu.

Ülkenin gıda kıtlığı ile karşı karşıya olduğunun sinyalini veren Kim, tarım sektörünün geçtiğimiz yıl meydana gelen sellerin yol açtığı hasar nedeniyle tahıl üretimi planının yerine getirilemediğini, bunun sonucunda gıdadaki durumun "endişe verici" olduğunu ifade etti.

Kuzey Kore lideri, parti yetkililerini tarımsal üretimi artırmanın yollarını bulmaya çağırırken, ekonomik krize rağmen korona virüs salgını nedeniyle karantina kısıtlamalarını uzatacağını kaydetti.

Kuzey Kore'ye nükleer ve balistik füze programları nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD tarafından uygulanan yaptırımlar devam ederken Kim, ülkenin "mevcut uluslararası durumla" nasıl başa çıkması gerektiği konusunda parti yetkililerini harekete geçmeye çağırdı. Kuzey Kore, Covid-19 nedeniyle en büyük ticaret ortağı Çin ile olan sınırını kapatırken, ülkedeki gıda krizi giderek derinleşti. Tıbbi altyapısı da zayıf olan ülkede ilaç sıkıntısı da yaşanıyor. Kuzey Koreli müzakereciler, ülkeyi nükleer silahlardan arındırma karşılığında yaptırımların kaldırılmasını görüşmek üzere eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi sırasında ABD temsilcileriyle bir araya gelmişti. Trump ve Kim Jong-un da 2018 ve 2019'da Singapur ve Vietnam'da iki zirve için bir araya gelmiş, ancak somut bir anlaşma sağlanamamıştı. Ocak 2021'de göreve gelen ABD Başkanı Joe Biden ise yönetiminin Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması yolunu izlemesini istediğini, ancak Kim ile ön şartsız görüşmeyeceğini belirtmişti.

