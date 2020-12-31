- Kuzey Kore'de yeni yıl coşkusu



- Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da düzenlenen konser ve havai fişek gösterisi ile halk yeni yıla "merhaba" dedi.

Kuzey Kore 2021'e giren bir diğer ülke oldu. Başkent Pyongyang'da düzenlenen konserle halk, yeni yıla "merhaba " dedi.

Pyongyang'daki yeni yıl gösterilerine binlerce kişi katılırken, konserin ardından havai fişek gösterileri düzenlendi.





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