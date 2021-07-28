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Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden detay

Çatışma Cenaze Namazı Gözyaşı Terör Örgütü Teröristler 

-Cenaze namazının kılınması
-Uğurlanması
-Fotoğraf

( GAZİANTEP -TOPLU)- Şehidin annesi Fatma Özücük ve küçük kardeşinin tabut başında feryat ederek göz yaşı dökmesi yürekleri dağladı GAZİANTEP

- Kuzey Irak'taki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün naaşı memleketi Gaziantep'te öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı sonrası şehidin annesi Fatma Özücük ve küçük kardeşi ile diğer yakınlarının tabut başında feryat ederek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Goraspi Üs Bölgesi'nin güneyinde arama tarama faaliyeti yapan Türk Silahlı Kuvvetleri ile bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan Gaziantepli Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki Bahaeddin Nakıpoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazına Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Sait Kirazoğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, şehidin annesi Fatma Özücük, babası Nihat Özücük, kardeşleri, ailesi, yakınları, ilçe belediye başkanları, kent protokolü, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şube yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit yakınları gözyaşı döktü Cenaze namazı öncesi ve sonrasında şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Şehit Piyade Teğmen Ali Rıza Özücük'ün annesi Fatma Özücük ve küçük kardeşi ile diğer yakınları tabut başında feryat ederek gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki yeni şehitliğe defnedildi. (SVY-SD-HA-Y)
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