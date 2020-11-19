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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kuzey Ege denizinde fırtına etkili oluyor

Kuzey Ege denizinde fırtına etkili oluyor

Çanakkale boğazındaki feribotlardan genel ve detay görüntü

Feribot Seferleri Akkale Deniz Ulaşımı 

-Dalgaların kıyıya vurmasından detay

( ÇANAKKALE )- Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi ÇANAKKALE

- Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, “20.11.2020 Cuma günü Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan Gökçeada’dan saat 07:00 ve Kabatepe’den saat 09:00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiş olup, Gökçeada’dan saat 13:00,18:00 ve 22:00’da, Kabatepe’den saat 15:00 ve 20:00’daki tarifeli seferler saatinde yapılacaktır. Ayrıca Kabatepe’den saat 11:00’da ek sefer yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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