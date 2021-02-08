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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kuzey Ege’de fırtına etkili oldu

Kuzey Ege’de fırtına etkili oldu

Şiddetli lodosa ait detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Şiddetli Fırtına Lodos Akkale Gesi 


- Balıkesir'in Edremit Körfezi bölgesinde; Ayvalık, Gömeç ilçelerinde öğleden sonra başlayan kuvvetli fırtına etkili oluyor. Meteoroloji’nin Çanakkale ve Balıkesir için turuncu alarm verdiği fırtına Ayvalık’ta küçük balıkçı teknelerini batırdı. Bu gece başlaması beklenen kuvvetli yağışla Ayvalık’ta daha da etkili olması beklenilen şiddetli fırtınanın Gömeç ile Burhaniye ilçelerinin kırsal mahallelerinde de etkili olması bekleniyor. (SS-EME-
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